"كنز فى محافظتك".. تعرف على تمثال ضخم لرمسيس الثانى

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تمثال ضخم لرمسيس الثاني

تم العثور على هذا التمثال المصنوع من الجرانيت الأحمر، مكسور لعدةً أجزاء، في منف.

يمثل الملك رمسيس الثاني يرتدي التاج الأبيض ويضع ذقن مستعارة وقلادة، ويحمل خنجر مُعلق في حزامه.

ومن المثير للاهتمام أن التمثال كان في الأصل لملك من الدولة الوسطى، ثم أعاد رمسيس الثاني استخدامه لاحقًا.

#٢٠٠عامعلم_مصريات