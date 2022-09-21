غلق 16 منشأة صحية لمخالفة الاشتراطات الصحية بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية، أنه تم خلال الفترة من 1 حتى 20 سبتمبر الجارى تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية للعلاج الحر، شملت المرور 30 مستشفى وعيادة تخصصية، و143 عيادة خاصة في التخصصات الطبية المختلفة، و67 مركزا طبيا ومعمل تحاليل.

وأشار إلى أنه تقرر غلق 16 منشأة ضبطت بها العديد من المخالفات، والموافقة على إعادة مزاولة النشاط 10 منشآت طبية قامت بالفعل بتوفيق اوضاعها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة للعمل.

وأضاف مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أنه تم إجراء المعاينات اللازمة لـ52 منشأة طبية لمنحها تراخيص مزاولة النشاط، وفقا للاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل في هذا القطاع، مضيفا أن هذه المنشآت تشمل 4 مستشفيات خاصة، و42 عيادة خاصة، و6 مراكز طبية تم بالفعل منحها التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، لتوفير الخدمة الطبية لابناء الدقهلية بالمدن والمراكز والقرى على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن جميع التنفيذيين مسئولين مسئولية كاملة عن أي نوع من الخدمات تقدم للمواطنين من أي رافد من روافد الخدمة بنطاق المحافظة، ولابد أن تكون كافة أماكن الخدمات مستوفاة للشروط التي تقرها القوانين والقواعد المنظمة للعمل كل في مجاله، وخاصة الخدمات الطبية والصيدلية حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.

ووجه "مختار" بأهمية متابعة تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافة المنشآت الطبية الخاصة، وكذا الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.