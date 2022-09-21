غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بنطاق حى العرب في محافظة بورسعيد

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العرب بإشراف السيد مهران مساعد رئيس الحى، وإدارة الحجز الإدارى بإشراف عادل، المشرف العام على الإدارة بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع 99 ونبيل منصور بنطاق حى العرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتستمر الجهود التى تقوم بها اللجان المشكلة من الإدارات المعنية بالحى لرصد كافة السناتر بنطاق الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، ويأتى ذلك بالمتابعات اليومية لرصد المخالفات والتجاوزات التى تتم بكافة المناطق بنطاق الحى.