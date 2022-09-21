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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:17 م
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غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بنطاق حى العرب في محافظة بورسعيد

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:05 م
غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بنطاق حى العرب في محافظة بورسعيد تشميع السنتر بحي العرب
بورسعيد - محمد عزام

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أغلقت الأجهزة التنفيذية في حي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، سنتر للدروس الخصوصية بشارع نبيل منصور، تنفيذا لتوجيهات المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب. 

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العرب بإشراف  السيد مهران مساعد رئيس الحى، وإدارة الحجز الإدارى بإشراف عادل، المشرف العام على الإدارة بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع 99 ونبيل منصور  بنطاق حى العرب.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتستمر الجهود التى تقوم بها اللجان المشكلة من الإدارات المعنية بالحى لرصد كافة السناتر بنطاق الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، ويأتى ذلك بالمتابعات اليومية لرصد المخالفات والتجاوزات التى تتم بكافة المناطق  بنطاق الحى.
 
تشميع السنتر بحي العرب
تشميع السنتر بحي العرب

تشميع وغلق
تشميع وغلق

رئيس الحي يقود الحمله
رئيس الحي يقود الحمله
 

 


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