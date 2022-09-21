ضبط 3 أطنان تقاوى قمح مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 3 أطنان تقاوى قمح مجهولة المصدر فى حملات تفتيشية لضبط الأسواق بمركز كفر صقر، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة أسفرت الحملة عن محضر برقم 11676جنح كفر صقر لحيازة تقاوي قمح غير مصحوبة بالفواتير والفحص والاعتماد تم التحفظ على 300 شيكارة تقاوي قمح وزن الشيكارة 300 كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها 3 أطنان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.