رفع 4700 حالة إشغال وتعد للمحال بالطالبية.. ورفع كفاءة الأرصفة بترسا

كتبت - مرام محمد

واصلت محافظة الجيزة ، حملاتها لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام.

وشنت المحافظة حملة بساحات ومواقف حي الطالبية، قامت خلالها بكلبشة السيارات المخالفة بالجزيرة الوسطى والانتظار غير المخصص وتحصيل غرامات فورية بشارع العريش وشارع خالد آمين.

وأسفرت الحملة عن رفع 4700 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بشوارع فيصل وجعفر ومحمد سالم والمريوطية ومحمود القط والإخلاص وعثمان محرم والكونيسه.

وشهدت الحملة تنفيذ حملة على مركبات التوكتوك وحظر سيرها بمحور محمد أنور السادات، طبقا لتعليمات اللواء محافظ الجيزة، وذلك بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.