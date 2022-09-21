تكرير 9.8 مليون طن بمصفاتى مسطرد وطنطا.. أهم المعلومات عن القاهرة لتكرير البترول

كتبت -مروة الغول

ساهم وضع وتنفيذ رؤية شاملة للتطوير والتحديث لمصافي تكرير البترول المصرية ساهم في رفع قدراتها الانتاجية و زيادة كفاءة تشغيلها خاصة ان اغلبها يعمل منذ عقود طويلة وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والذى أكد على أهمية مواكبة الحداثة و التطور العالمي في هذه الصناعة و توفير منتجات بترولية بمواصفات عالمية لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج من فائض المنتجات لتوفير النقد الاجنبي ،

وفيما يلى أهم ؤشرات الأداء لشركة القاهرة لتكرير البترول خلال العام وكانت كالتالى..

1- كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بلغت نحو 9ر8 مليون طن بمصفاتى الشركة بمسطرد وطنطا.

2- تساهم في توفير كميات من المنتجات البترولية بلغت نحو 88 ألف طن بوتاجاز و935 ألف طن نافتا 4ر3 مليون طن بنزين بأنواعه (80 و92 و95 أوكتين) و51 ألف طن كيروسين و456 ألف طن وقود طائرات ومليون و862 ألف طن سولار علاوة على العديد من المنتجات المتخصصة للعديد من الصناعات .

3- الشركة نفذت مشروعات استثمارية خلال العام باستثمارات تبلغ حوالى 650 مليون جنيه.

4-من أهم المشروعات التي تم تنفيذها وتشغيلها خلال العام مشروع استرجاع غازات الشعلة بتكلفة إجمالية حوالى 150 مليون جنيه بهدف تقليل انبعاثات الغازات المصاحبة وإعادة استخدام غازات الشعلة كوقود وإنتاج البوتاجاز .

5- تنفيذ الشركة أعمال التصنيع المحلى للمعدات والاجهزة وتقديم الخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير خلال العام باستثمارات تبلغ 190 مليون جنيه بزيادة نسبتها 11% عن العام السابق.