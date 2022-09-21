تعليم مطروح: استبعاد مديرى مدرستين وإحالة لجنة الصحة للشئون القانونية لعدم الانضباط

مطروح -فريق المحافظات

قرر عمرو شحاتة وكيل تعليم مطروح، إحالة جميع العاملين بمدرستي الزغيرات للتعليم الأساسي وأبو كاشيك للتعليم الأساسي للشئون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفى والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

كما قرر استبعاد مديري المدرستين لعدم الجاهزية لانطلاق الدراسة، وإحالة رئيس وأعضاء لجنة الصحة والسلامة المهنية بإدارة النجيلة للتحقيق لعدم القيام بواجباتهم الوظيفية المنوطة بهم، وفق الأمر الإداري رقم 31، الذي أصدرته المديرية منذ أسبوعين.

وأكد وكيل الوزارة، استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة، ومعربا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسى ناجح حافل بالعطاء المثمر لكافة عناصر العملية التعليمية متمنياً كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وفى نهاية الزيارة، وجه مدير المديرية محمد محفوظ مدير الإدارة التعليمية بتشكيل وإرسال لجنة متابعة علي وجه السرعة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة بالمدرستين السالف ذكرهما، والوقوف علي أسباب غياب العاملين بهما ومعالجة السلبيات الموجودة بها فورا.