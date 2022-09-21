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بايدن يخصص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 04:49 م
بايدن يخصص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، الأربعاء، مساعدة جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

تُضاف هذه المساعدة الجديدة إلى مبلغ 6,9 مليار دولار وعدت به واشنطن لمكافحة الجوع في العالم، وسيتم توزيعه على الشكل التالي: مليارا دولار للتدخلات الإنسانية العاجلة، 783 مليوناً لمشاريع تنمية على فترات أطول، ومساهمة بقيمة 150 مليون في "برنامج الزراعة والأمن الغذائي العالمي"، وهو منصّة دولية أُطلقت على مستوى مجموعة العشرين بعد الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى عام 2008.

 

 


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