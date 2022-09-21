الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ قافلة حياة كريمة لإسعاد أطفال قرية نجع شبانة

شمال سيناء - محمد حسين

نفذت اليوم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، قافلتها الرياضية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لإسعاد أطفال قرية نجع شييانه جنوب مركز رفح.

قال كليب راشد مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء أن مبادرة "القافلة الرياضية" من البرامج و الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وذلك انطلاقاً من دورها المجتمعى.

وأضاف أنه تم توجيه القافلة لقرية نجع شبانة التابعة لإدارة شباب رفح وتستهدف الوصول للقري الأكثر احتياجا تنفيذاً لتعليمات وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع إدارة الرياضة بقيادة وليد أبو خليل مدير الإدارة.

وتابع: تضمنت الفعاليات ألعاب ترويحية لجميع الطلائع والشباب مثل شد الحبل وكرة القدم وكرة الطائرة والجري عكس الإشارة من خلال البرنامج "القوافل الرياضية " وتهدف فى تنظيمها إلى خلق أجواء ترفيهية داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية، من خلال تقديم ألعاب ترويحية للطلائع والشباب والفتيات.

اضاف أنه سيتواصل تنفيذ القافلة بالقري بشكل تتابعي بما يساهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه القوافل الترفيهية وتوزيع تيشيرتات و أعلام وهدايا للطلائع والشباب.