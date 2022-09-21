الحمل ممكن مع متلازمة تكيس المبايض.. إليك 5 نصائح لزيادة الخصوبة

كتبت ميرفت رشاد

عندما تحاولين الإنجاب، من المنطقي أنك تريدين القيام بكل ما في وسعك للحمل بسرعة ومع ذلك ، بالنسبة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS) ، فإن جهودهن قد تذهب سدى حيث يمكن أن يكون من الصعب الحمل مع متلازمة تكيس المبايض، إلا أن العديد من الدراسات أثبتت أنه يمكنك الحمل من خلال تعديلات في نمط الحياة واتباع نظام غذائي صحي، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

هل يمكن للمرأة أن تحمل مع متلازمة تكيس المبايض؟



نعم، يمكن إدارة متلازمة تكيس المبايض بشكل فعال من خلال العلاج المناسب ، والنظام الغذائي الجيد ونمط الحياة ، فهو يزيد من فرص الشخص في الحمل وإنجاب طفل سليم.

5 نصائح رئيسية لزيادة الخصوبة مع متلازمة تكيس المبايض:



1. عكس مقاومة الأنسولين



غالبًا ما تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين ويزيد من احتمالية تعرضهن لمشاكل الحمل، يمكن لطبيبك أن يصف بعض الأدوية للمساعدة في محاولة الاستغناء عن السكر والكربوهيدرات المكررة من نظامك الغذائي، يمكنه أن يقترح عليك التأكد من حصولك على ما يكفي من البروتين والألياف والدهون الصحية مع هذه التغييرات ، ستلاحظ انخفاض مستويات السكر في الدم لديك وانخفاض مستوى الأنسولين.

2. التخلص من التوتر



تعتبر الهرمونات المتوازنة والغدة الكظرية الصحية ضرورية للخصوبة ، لكن جميع هرموناتك تتأثر بهرمون الإجهاد الكورتيزول ، الذي تنتجه الغدد الكظرية، لذلك عن طريق خفض ومنع أي ضغط ، يمكنك تحسين فرصك في الحمل، لتخسر نفسك يمكنك ممارسة اليوجا والتأمل وتمارين التنفس وحتى الأنشطة الترفيهية لتحسين مزاجك، إذا كان سبب التوتر هو بعض مشكلات الصحة العقلية الخطيرة ، فاستشر معالجًا.

3. تتبع دورتك الشهرية



تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من عدم انتظام الدورة الشهرية ، لذلك من المهم حقًا تتبعها كل شهر، من خلال تتبع دوراتك ، يمكنك تحديد الأيام الأربعة الدقيقة في الشهر لمحاولة إنجاب طفل من خلال معرفة وقت الإباضة.

4. تحديد موعد التبويض



لتحديد موعد التبويض، يقوم بفحص البول لإعلامك بالموعد المحتمل أن تصبحي حاملاً، إذا نتج عن هذا الاختبار قراءة إيجابية ، يجب أن تبدأ الإباضة في غضون يوم إلى يومين.

5. تبني أسلوب حياة صحي



يمكن إدارة الحمل المصاحب لمتلازمة تكيس المبايض من خلال تغييرات في نمط الحياة تشمل الوزن الصحي ، والإقلاع عن التدخين ، وتجنب الكحول ، واتباع نظام غذائي صحي ، والحصول على الكثير من التمارين المنتظمة والنوم الكافي، قد يؤدي الانخفاض الطفيف في الوزن أحيانًا إلى زيادة انتظام التبويض لدى النساء ذوات الوزن الزائد أو البدينات المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ، مما يزيد من احتمالية حدوث الحمل.