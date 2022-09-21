إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين بجرجا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية البربا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى على الطريق، نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارتين، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارتين ووجود مصابين، وتم الدفع بقوات المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى على الطريق بناحية قرية البربا دائرة المركز نتج عن الحادث إصابة شرقأوى كمال الدين محمد ٦٧ سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وخليل عامر أمين خليل ٥٨سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أبو المجد مهران ٦٠ سنة بإشتباه ما بعد الارتجاج، وفايز سيف النصر كمالي٢٧سنة بإشتباه كسر بألفخذ الأيسر واشتباه كسر بالضلوع، وحسن مسعود أحمد ٢٧سنة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وفارس عادل عبد الحميد ١٨سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعمر علاء الدين أحمد ٣٥سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإنتصار السمان أمين ٤٣ سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهبة محمد أحمد 31 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد يوسف السيد ٤٥سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لتلقى العلاج اللازم وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهة الاختصاص التحقيق فى الواقعة.