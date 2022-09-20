وكيل تعليم دمياط يشهد برنامج تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعى بتغير المناخ

دمياط معتز الشربيني

شهد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبى تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعى بالمتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء التنمية المستدامة، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ومها بدوي مدير إدارة التدريب.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة نشر الوعى الثقافى بإخطار التغيرات المناخية.

وأكد "عبد الرؤوف" أن الهدف من التدريب هو بناء قدرات المعلمين والمديرين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية لتعزيز ممارستهم البيئية الإيجابية، وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة، موجها بضرورة توعية الطلاب بإخطار التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة من خلال الأنشطة المختلفة بداية من استغلال الإذاعة المدرسية وتصميم لافتات وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض.

ووجه "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير لمديري المدارس لحرصهم حضور تدريبات التنمية المهنية للاستفادة واكتساب مهارات جديدة بالرغم من كبر سن البعض منهم مؤكدا اننا نظل نتعلم حتي اخر يوم لنا في العمل.