وزير الخارجية اليوناني يعرب عن رضا بلاده بشأن رفع حظر مبيعات الأسلحة لقبرص

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التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس نظيره القبرصي إيوانيس كاسوليدس على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث أعرب عن رضا أثينا الشديد بشأن رفع حظر مبيعات الأسلحة لجمهورية قبرص.



وتوجه وزير الخارجية اليوناني - خلال اللقاء وفقا لصحيفة (كاثمريني) اليونانية اليوم الثلاثاء - بالشكر لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للمساعدة في رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لقبرص.



وقال وزير الخارجية اليوناني "إن الشكر فيما يتعلق بهذه المسألة يعود إلى بلينكين، وأيضا لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز وكذلك عضو اللجنة السيناتور ماركو روبيو".



وأشار ديندياس إلى أن رفع الحظر هو "مكافأة على الموقف الثابت لجمهورية قبرص".



وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت رفع القيود التجارية على المعدات الدفاعية عن قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، وذكرت أنها في مقابل ذلك تتوقع أن تواصل قبرص تعاونها مع واشنطن وبشكل خاص من خلال مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السفن العسكرية الروسية من الوصول إلى الموانئ للصيانة والتزود بالوقود.