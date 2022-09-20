وزير الاتصالات يفتتح 4 مكاتب بريد بعد تطويرها فى قنا

كتبت هبة السيد

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف الداودى والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أربعة مكاتب للبريد بالمحافظة وهى: مكتب بريد "قنا" الجديدة، ومكتب بريد "الأشراف"، ومكتب بريد "أبو الجود"، ومكتب بريد "نجع حمادى" وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

هذا وتضم منطقة بريد قنا 188 مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء المحافظة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وتم الانتهاء من تطوير 164 مكتب بريد.

فيما تم الانتهاء من تطوير 3386 مكتب بريد على مستوى الجمهورية من إجمالى 4000 مكتب كما تم استحداث 200 مكتب جديد.

ويعد مكتب بريد "أبو الجود" هو أحد مكاتب مبادرة حياة كريمة التى تم تطويرها؛ ويخدم حوالى ٨ آلاف مواطن؛ فيما يخدم مكتب بريد "الأشراف" حوالى 40 ألف مواطن، بينما يخدم مكتب بريد "قنا" الجديدة حوالى ٧ آلاف مواطن، ويخدم مكتب بريد "نجع حمادى" قرابة 250 ألف مواطن.

وتؤدى جميع هذه المكاتب خدمات مصر الرقمية إلى جانب كافة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة مثل صرف المعاشات، وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضي.

كما أن هذه المكاتب مزودة بماكينات صراف آلى ATM بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة.

ومن جانبه؛ قال الدكتور شريف فاروق أن البريد المصرى يساهم بقوة فى مبادرة حياة كريمة والتى تشمل 52 مركزا فى 20 محافظة يتم خدمتهم من خلال 853 مكتب بريد إلى جانب 333 مجمع خدمى منتشرة بتلك المحافظات؛ مشيرًا إلى أنه تم تطوير 676 مكتب بريد حتى الآن بنسبة إنجاز تصل إلى 80%؛ موضحًا أنه سيتم الإنتهاء بنهاية العام الحالى من تطوير جميع المكاتب التى تقع فى نطاق المبادرة، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتصبح مكاتب البريد وجهة المواطن للحصول كافة الخدمات.

يذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم اليوم بزيارة لمحافظة قنا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة. حيث من المقرر أن يزور الدكتور عمرو طلعت مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة جنوب الوادى، كما سيشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التى تستهدف تحقيق التحول الرقمى بالمحافظة وبناء قدرات شباب قنا.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد عدد من المدارس التى تم تجهيزها تكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوى الإعاقات البصرية والذهنية. وكذلك تفقد سير العمل فى أحد مراكز خدمة العملاء للشركة المصرية للاتصالات.