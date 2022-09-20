ورشة عمل للمصدرين حول آليات تنفيذ نظام المصدر المعتمد

كتب إسلام سعيد

نظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية ورشة عمل للمصدرين "بعنوان آليات تنفيذ نظام المُصدِر المُعتمد وذلك بمشاركة خبير بالجمارك الإيطالية لعرض الوضع التنفيذي المطبق بالاتحاد الأوربي لتنفيذ آليه المصدر المعتمد .

وأكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه سيتم إتاحة بدء التسجيل ببرنامج المصدر المعتمد على موقع الهيئة www.goeic.gov.eg إعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل مشيراً الى انه سيتم البدء بتسجيل عدد 107 شركة المنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي كمرحلة أولى وتسجيل باقي الشركات المصدرة في المرحلة الثانية.

وأوضح النجار أن نظام المصدر المعتمد يمنح المصدرين المتوافر لديهم الاشتراطات المنصوص عليها بالتعليمات التنفيذية للنظام ميزة هامه تمكنهم من الاستعاضة عن إصدار شهادات المنشأ « Eur.1 & Eur-Med » بالفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري آخر، مع تدوين النص المدرج بقواعد المنشأ لاتفاقيه اليورو متوسطي والتي تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر " كود مصدر معتمد" ، كما يعامل المستند التجاري المدون به النص ورقم المصدر المعتمد كوثيقة إثبات منشأ.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن نظام المصدرالمعتمد تم النص عليه باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية وإتفاقية أغادير وإتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا بالاضافة إلى اتفاقية الإفتا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة ، مشيراً إلى أنه جارى إدخال هذا النظام بالاتفاقيات محل التفاوض حالياً والتى تشمل إتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي وإتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA.

ولفت النجار إلى أنه جاري تعديل الإتفاقيات السارية حالياً بين مصر وعدد من الشركاء التجاريين لإدراج هذا النظام ببروتوكولات قواعد المنشأ الملحقة بها كإتفاقية الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ومن جانبها إستعرضت الدكتورة داليا شهاب رئيس الادارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال ورشة العمل كافة الاجراءات والتعليمات التنفيذية للتسجيل بنظام المصدرالمعتمد كما تم إجراء حوار مفتوح مع المصدرين للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بكيفية التسجيل والانضمام لنظام المصدر المعتمد .