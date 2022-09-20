اليوم السابع
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مستشار رئيس الوزراء العراقى: المجتمع الدولى يثمن جهود العراق فى خفض التصعيد بالمنطقة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:23 ص
مستشار رئيس الوزراء العراقى: المجتمع الدولى يثمن جهود العراق فى خفض التصعيد بالمنطقة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى
أ.ش.أ

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أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي أن المجتمع الدولي يثمن جهود بلاده الحثيثة في عودة الدور الإقليمي لحل المشكلات وخفض التصعيد في المنطقة.

وقال علاوي في تصريح لقناة "الإخبارية" العراقية اليوم الثلاثاء، إن كلمة العراق أمام اجتماعات الأمم المتحدة ستتطرق إلى جهوده في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار، وستشير أيضًا إلى التحديات التي تمر على بلادنا في مجال التنمية ومؤشرات حقوق الإنسان وكذلك حقوق المرأة والطفل والأسرة.


وتوقع أن اهتمامات المنطقة ستتحول الفترة المقبلة من مسار السياسة والأمن إلى الاقتصاد والتجارة والتنمية المستدامة، مضيفا أن تطوير البنى التحتية المشتركة بين العراق ودول المنطقة سيسهم في توفير فرص عمل كبيرة وفضلًا عن فرص استثمارية عديدة لرؤوس الأموال العربية والخليجية وكذلك الأجنبية.

 


الأمم المتحدة

العراق

حقوق الإنسان

حسين علاوي



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