مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل أمين قسم التاريخ بالمتحف البريطانى

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتورة إيلونا ريجولسكي، أمين قسم تاريخ الكتابة بالمتحف البريطاني، والوفد الصحفي المرافق لها، والمكون من فريق الاتصالات والإعلام من المتحف البريطاني، بالإضافة إلى صحفيين من صحيفة الجارديان، وصحيفة الإيفينج ستاندرد Evening Standard والأكسبرس Express.

تأتي هذه الزيارة في سياق التعاون البحثي المثمر بين مكتبة الإسكندرية، ممثلة في مركز دراسات الخطوط والمتحف البريطاني، حيث ستشارك المكتبة بالمعرض الدولي الذي ينظمه المتحف البريطاني بلندن في الفترة 13 أكتوبر 2022 وحتى 19 فبراير 2023، بعنوان "الهيروغليفية مفتاح مصر القديمة"، وذلك بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة.

تتضمن مشاركة مكتبة الإسكندرية في المعرض عرض صور قاموس أحمد كمال باشا، والمحفوظ بالمكتبة، حيث قام الوفد بزيارة معمل ترميم الكتب، التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، والتعرف على مراحل ترميم القاموس وتجهيزه للعرض أمام الجمهور.