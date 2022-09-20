محافظ سوهاج يستقبل وفد البنك الدولى والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة لتفقد عدد من مشروعات البرنامج، والوقوف على آخر مستجدات العمل، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير المكتب التنسيقي للبرنامج، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والين اولافسن، وداريو كوارنتا، ونوما ميجاليس، ممثلي البنك الدولي، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ولاء جاد الكريم عضو المكتب التنسيقي، والدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ سوهاج خلال اللقاء على الدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات، وترفيق المناطق الصناعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، وجه الدكتور هشام الهلباوي الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لتحقيق أهداف البرنامج؛ مشيدا بدور وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تهدف إلى متابعة العمل بمشروعات ترفيق المناطق الصناعية بغرب طهطا، وغرب جرجا، والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ، بالإضافة إلى دعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية، فضلا عن متابعة موقف تخطيط وتصميم حزمة من مشروعات التطوير الحضاري بالمحافظة.