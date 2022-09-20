اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:48 م
أكرم القصاص
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محافظ المنيا: إزالة 82 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركزى المنيا وبنى مزار

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:54 م
محافظ المنيا: إزالة 82 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركزى المنيا وبنى مزار حملة إزالات على أملاك الدولة بمركزي المنيا وبنى مزار
المنيا- حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكل أشكالها، وذلك خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى تستمر خلال الفترة من 10 - 29  سبتمبر الجارى، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبها نفذت الوحدات المحلية لمركزى "المنيا ـ بنى مزار"، أعمال إزالة 82 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكل الأجهزة.

وشدد محافظ المنيا على رؤساء الوحدات المحلية وممثلى جهات الولاية بضرورة تنفيذ كل حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة ووضع لافتات موضح عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.

حملة إزالات على أملاك الدولة بمركزي المنيا وبنى مزار (3)
حملة إزالات على أملاك الدولة بمركزي المنيا وبنى مزار (3)

 

حملة إزالات على أملاك الدولة بمركزي المنيا وبنى مزار (4)
حملة إزالات على أملاك الدولة بمركزي المنيا وبنى مزار (4)

 

حملة إزالات على أملاك الدولة بمركزي المنيا وبنى مزار (1)
حملة إزالات على أملاك الدولة بمركزي المنيا وبنى مزار (1)

 


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محافظة المنيا



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