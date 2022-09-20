للأمهات.. اعرفى 5 أطعمة أساسية للأطفال فوق سنتين

كتبت ميرفت رشاد

يحتاج الأطفال إلى رعاية إضافية خلال سنوات نموهم، خاصة بعد سن الثانية عندما يبدأ الأطفال في تناول أشياء مختلفة، يصبح من المهم إطعامهم بالطعام المناسب، التغذية ضرورية للغاية لنمو الطفل ونموه بشكل صحي، في حين أنه قد يبدو من الصعب إطعام طفلك بعض الأطعمة الصحية والمغذية، يجب غرس عادة تناول الأطعمة الصحية منذ البداية، كما تساعد هذه الأطعمة الأطفال في مهاراتهم، والاحتفاظ بالذكريات، وتقوية جهاز المناعة لديهم، وجعلهم يتعلمون بسرعة، إليك 5 أطعمة ضرورية للأطفال فوق السنتين، وفقًا لما نشره موقع "food.ndtv".

1. البيض

البيض مصدر ممتاز للبروتين ويحتاج الأطفال إلى البروتين لتحقيق أقصى نمو، يجعل الأطفال أكثر نشاطًا ويساعد في بناء الخلايا، البيض غني بالبروتين الذي يمنع الأطفال من الشعور بالتعب وآلام العظام ويبني نظام مناعة قوي في أجسامهم لمحاربة الأمراض والالتهابات.

2. الحليب

الحليب غني بفيتامين د والكالسيوم ، وهو غذاء مهم يجب أن يتناوله كل طفل، يساعد الحليب في بناء عظام وأسنان صحية، كما أنه يساعد في الحفاظ على ضغط الدم عند الأطفال علاوة على ذلك ، يساعد الكالسيوم في علاج السمنة عند الأطفال والتي أصبحت مشكلة شائعة جدًا، بما أن الحليب مصدر كبير لفيتامين (د) فإنه يمنع الأطفال من الإصابة بأي أمراض فيما بعد.

3. السبانخ

السبانخ هي مصدر قوة للعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات C و A و K. كما أنها تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد الضرورية للأطفال لتناول الطعام خلال سنوات نموهم، يساعد السبانخ في نمو قوة الدماغ ويزيد أيضًا مستوى الدم أو الهيموجلوبين مع الاستهلاك المنتظم للسبانخ، تساعد الخصائص المضادة للميكروبات في السبانخ في مكافحة الالتهابات كما أنها تحافظ على صحة الكبد.

4. الجزر

يعتبر الجزر مصدرًا غنيًا بفيتامين أ ، وهو صحي للغاية للأطفال، يساعد الجزر في تحسين صحة العين وتعزيز نمو الخلايا في الأعضاء الأخرى، هذه الخضار اللذيذة فعالة أيضًا في بناء صحة أسنان جيدة عند الأطفال ، فإن التخصيب بالألياف الغذائية يعمل بشكل رائع على منع التهابات المعدة أو الإمساك عند الأطفال.

5. البرتقال

أي ثمار حمضيات مثل البرتقال مهمة للغاية للأطفال، نظرًا لأنها غنية بفيتامين C ، فهي تساعد على بناء جهاز مناعة قوي لدى الأطفال وتقي من السعال ونزلات البرد المتكررة، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية أساسية أخرى مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم، يساعد البرتقال في زيادة امتصاص الحديد في الجسم وهو عامل مهم في بناء تعداد الهيموجلوبين، تتحسن رؤية الأطفال أيضًا بشكل كبير مع البرتقال لأنها تحتوي على نسبة عالية من المغذيات النباتية.