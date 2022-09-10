أكلات مهمة تساعد طفلك على التركيز مع بداية الدراسة

كتبت نهير عبد النبى

تحتار الأمهات دائمًا في نوعية الطعام الذى تقدمه لأطفالهن أثناء فترة الدراسة وتحرص دائمًا في اختيار الأطعمة الصحية التي تساعد على التركيز والنشاط ، وهنا يقدم موضع بعض الأطعمة التي تساعد طفلك على التركيز وفقًا لما ذكره موقع sarahremmer وهى:

-التوت

يساعد التوت الغني بمضادات الأكسدة (مثل العنب البري والتوت والفراولة) على حماية دماغ طفلك من أضرار الجذور الحرة التي تسببها السموم والمواد الكيميائية والملوثات التي نتعرض لها جميعًا بشكل يومي ، بالإضافة إلى المواد المؤكسدة الضرر الناجم عن الإجهاد.

كما أنها توفر مصدرًا للكربوهيدرات بطيئة المفعول وكذلك الألياف التي ستمنح طفلك شكلاً مستدامًا من الطاقة خلال النهار.

- البيض

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة تنوعا ومغذية، و يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين ، والذي يمكن أن يساعد في إبقاء طفلك ممتلئًا لفترة أطول ، والحفاظ على مستويات طاقته والسماح له بالتركيز والتركيز لفترات أطول من الوقت.

كما أنها غنية بفيتامين A و D وتحتوي على اللوتين والزياكسانثين ، وكلاهما يعزز الرؤية الصحية تأكد من أن طفلك يأكل البيضة بأكملها ، وليس البياض فقط ، حيث أن معظم العناصر الغذائية موجودة في الصفار.

-الشوفان

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ، وهي نوع من الألياف التي تجعل طفلك يشعر بالشبع لفترة أطول كما أنها مصدر لفيتامينات ب وفيتامين هـ والبوتاسيوم والزنك التي تساعد أجسامهم وأدمغتهم على العمل بشكل جيد، على عكس حبوب الإفطار السكرية ، لا يؤدي دقيق الشوفان إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى طفلك ، ولكنه يمنحه جرعة ثابتة من الطاقة طوال الصباح ، خاصةً عندما يقترن بالبروتين اختر .

-الفول والعدس والبازلاء

يحتوي العدس والفاصوليا على الكربوهيدرات والبروتين كما إنها طريقة اقتصادية وسهلة للغاية لتعزيز صحة طفلك وقوته العقلية، تساعد الفاصوليا والعدس ، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف ، على استقرار مستويات السكر في الدم لدى طفلك والحفاظ على تركيزها وتركيزها طوال اليوم.

-بذور الشيا

وهى مصدر ممتاز للأحماض الدهنية أوميغا 3 الذى يساعد في صحة القلب والدماغ والبصر، كما أنها مصدر ممتاز للألياف وتحتوي على البروتين والمعادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك، و يمكن للأوميغا 3 الموجودة في بذور الشيا أن تساعد في تعزيز قوة دماغ طفلك لأنها تساعد في الحفاظ على الذاكرة والتركيز والتركيز وكذلك المزاج .