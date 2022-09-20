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فتوى اليوم.. حكم التعرف بين الشاب والفتاة قبل التقدم للخطبة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:10 م
فتوى اليوم.. حكم التعرف بين الشاب والفتاة قبل التقدم للخطبة دار الإفتاء
كتب لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه:هل حرام أن تتعرف الفتاة على الشاب وتكلِّمه قبل أن يتقدَّم لخطبتها من أهلها؟ علمًا بأن غرضها من ذلك التعرف على شخصيته وطبعه؛ خوفًا من فشل الخِطبة وفسخها وما يترتب على ذلك من أضرار نفسية وعائلية ونظرة الناس لها، ويكون ذلك بمعرفة الأهل وموافقتهم، وجاء رد الدار كالآتى:
 
الأفضل أن يتم ذلك عن طريق الأهل، وخاصة الذكور منهم الذين جعل الشرع لهم حق الولاية؛ لأنهم يجمعون بين الحرص عليك وبين الخبرة في تقييم الناس وميزانهم من ناحية الدين والدنيا.

دار الافتاء

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حكم التعرف بين الشاب والفتاة



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