اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:08 ص
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غلق وتشميع منشآت مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية بأبو النمرس

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:52 ص
غلق وتشميع منشآت مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية بأبو النمرس تشميع منشآت مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية
كتبت - مرام محمد

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واصل مجلس مدينة أبو النمرس، التابع لمحافظة الجيزة، حملات المرور على المنشآت؛ للتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مجلس مدينة أبو النمرس، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات على المنشأت التي تمارس أنشطة خطرة وتمثل خطورة داهمة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل حفاظا على السلامة العامة.
 
أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المصانع؛ لمزاولة الأنشطة بدون ترخيص ووجود مواد خطرة ومشتعلة مما تؤدي لخطورة داهمة، بناء على توصيات اللجنه المشكلة لذلك الصدد، كما تم مصادرة المضبوطات بمخازن المدينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين للقانون وتم الغلق والتشميع للأماكن المذكورة بعالية بشبرامنت.

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