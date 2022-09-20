غلق وتشميع منشآت مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية بأبو النمرس

كتبت - مرام محمد

واصل مجلس مدينة أبو النمرس، التابع لمحافظة الجيزة، حملات المرور على المنشآت؛ للتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مجلس مدينة أبو النمرس، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات على المنشأت التي تمارس أنشطة خطرة وتمثل خطورة داهمة للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل حفاظا على السلامة العامة.