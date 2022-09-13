غلق وتشميع 13 قاعة مناسبات غير مرخصة بطريق المريوطية.. صور

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة على قاعات الأفراح بطريق المريوطية نطاق سقارة السياحى بمركز ومدينة أبو النمرس، للوقوف على مدى قانونية عمل القاعات وحصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بإجراءات الحماية المدنية فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المراجعة والمرور على تلك المنشآت للتأكد من قانونيتها واستيفائها كل الاشتراطات اللازمة للعمل والتشغيل حفاظاً على السلامة العامة للمواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد جهود مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية فى غلق وتشميع 13 قاعة أفراح ومناسبات وفوتوسيشن مخالفة وغير ملتزمة بإجراءات الحماية المدنية، وذلك بطريق المريوطية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك المخالفات ومنع التعديات بكل صورها، مؤكدا على عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع المتابعة الميدانية لرصد أى مخالفات وإزالتها فورا، مؤكداً مواصلة محافظة الجيزة حملاتها التمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتشغيل وإدارة قاعات الأفراح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.