ضبط عاطل صادر ضده أحكام قضائية وبحوزته أسلحة بدون ترخيص فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل صادر ضده أحكام قضائية، بحوزته أسلحة نارية وعدد من الطلقات داخل شقة بمنطقة الهرم، وتبين انتحاله صفة موظف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل صادر ضده أحكام قضائية، لأسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة الهرم.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة ضبط المتهم.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتبين انتحاله صفة موظف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.