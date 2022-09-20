ضبط عاطل أثناء ترويجه المواد المخدرة وبحوزته سلاح نارى فى بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل أثناء ترويجه للمواد المخدرة وبحوزته نصف كيلو من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح ناري، بمدينة بلطيم، ليجري ضبطه واقتياده إلى مركز شرطة البرلس وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من وحدة مباحث مركز شرطة البرلس يفيد بورود معلومات من عناصر الشرطة السريين بقيام عاطل بالترويج للمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه أثناء قيامه بالترويج لتجارته المحرمة.

بتقنين الإجراءات واستهداف المتهم تم ضبطه حال استقلاله دراجة نارية، حيث تبين أنه " ك . ب . أ . م . ش" 37 عام مقيم ببندر بلطيم سبق اتهامه في 15 قضية سابقة من بينهم قضايا سرقة ومخدرات وسلاح وضرب.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي سلاح ناري " فرد خرطوش" و2 طلقة تستخدم لذات السلاح، ونصف كيلو من جوهر مخدر الهيروين و1900 جنيه من متحصلات البيع، وهاتف محمول يستخدمه في الترويج للمخدرات، تحرر المحضر رقم 18609 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس.