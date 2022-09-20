شهود عيان يكشفون كواليس مصرع طالبين صدمهما قطار فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود يعان فى حادث مصرع طالبين صدمهما قطار فى العياط، وذكروا أن الطالبين أثناء عبورهما السكة الحديد من منطقة غير شرعية للعبور، صدمهما القطار مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

وقال شهود العيان إنه تم التعرف على الطالبين، وإبلاغ مركز شرطة العياط، ووصل أفراد أسرتيهما وتعرفوا عليهما، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطالبين، ولم يشتبهوا فى مصرعهما جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة التصريح بدفنهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث هوية الطالبين وتبين أن كلا منهما يقيم بقرية تابعة لمركز العياط، واستدعى رجال المباحث أسرتيهما تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهما، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بشخصين، ما أسفر عن مصرعهما فى العياط، تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذى وجه رجال المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث وإجراء التحريات.

وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن طالبين أثناء عبورهما السكة الحديد صدمهما قطار،مما أسفر عن مصرعهما فى الحال.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.