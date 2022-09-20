سقوط 593 عنصرا إجراميا في حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

استهدفت الداخلية العناصر الإجرامية، ما أسفر عن مصرع عنصر، وضبط (593) عنصرا، وذلك خلال أسبوع، بنطاق مديريات أمن (أسيوط– الجيزة – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – القليوبية- المنيا – السويس – الشرقية – قنا – المنوفية – الإسكندرية – بورسعيد – سوهاج – الأقصر – دمياط – أسوان – الوادى الجديد – مطروح البحر الأحمر – الفيوم – الإسماعيلية - البحيرة) وبحوزتهم (361 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

جدير بالذكر أن عددا من المذكورين، كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا، أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات - قتل)، .

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.