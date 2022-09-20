سحب فرق الإنقاذ وتوقف عملها بشواطئ رأس البر أول أكتوبر

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، عن توقف عمل فرق الإنقاذ بشواطئ مدينة رأس البر اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء موسم صيف 2022.

وأكد وليد الشهاوى، رئيس مجلس مدينة رأس البر، أن نهاية سبتمبر الجارى سيتم سحب فرق الإنقاذ وكل التجهيزات التى تم تنفيذها لتوفير الخدمات للمصطافين خلال أشهر الصيف، لافتا إلى ضرورة التزام المواطنين بعدم نزول الشواطئ مع بداية أكتوبر نظرا لعدم وجود فرق الإنقاذ وكذلك عدم استقرار حالة البحر لدخول فصل الخريف وذلك حفاظا على سلامتهم.

وكانت مدينة رأس البر قد تمكنت من توفير أكثر من 100 فرد إنقاذ بطول الشاطئ ضمن استعدادات المدينة لاستقبال المواطنين طوال فصل الصيف.