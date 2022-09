رئيس وزراء كندا وزوجته بموقف محرج بسبب مقطع مسرب لهما ليلة جنازة إليزابيث.. فيديو

أثار مقطع فيديو لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو وهو يغني قبل ساعات فقط من جنازة الملكة إليزابيث جدلا، حيث انتقده البعض لافتقاره إلى اللباقة، في ظل مرحلة الحداد التي تعيشها بريطانيا.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يشاهد ترودو وهو يقف بجانب بيانو ويغني مقطعا من الأغنية الناجحة "بوهيميان رابسودي" لفرقة الروك البريطانية كوين، وكان خلف البيانو العازف الكندي الشهير غريغوري تشارلز.

وحسب موقع روسيا اليوم، التقط الفيديو في قاعة فندق كورنثيا لندن، وهو أحد أفخم فنادق العاصمة البريطانية.

Trudeau is celebrating his accession as Queen of Canada by drunkenly singing for an audience at the funeral of his predecessor. Classy. pic.twitter.com/kpXTPcQ71f