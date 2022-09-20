اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء كندا وزوجته بموقف محرج بسبب مقطع مسرب لهما ليلة جنازة إليزابيث.. فيديو

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:29 ص
رئيس وزراء كندا وزوجته بموقف محرج بسبب مقطع مسرب لهما ليلة جنازة إليزابيث.. فيديو رئيس وزراء كندا جاستن ترودو والملكة إليزابيث
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثار مقطع فيديو لرئيس وزراء كندا جاستن ترودو وهو يغني قبل ساعات فقط من جنازة الملكة إليزابيث جدلا، حيث انتقده البعض لافتقاره إلى اللباقة، في ظل مرحلة الحداد التي تعيشها بريطانيا.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يشاهد ترودو وهو يقف بجانب بيانو ويغني مقطعا من الأغنية الناجحة "بوهيميان رابسودي" لفرقة الروك البريطانية كوين، وكان خلف البيانو العازف الكندي الشهير غريغوري تشارلز.

وحسب موقع روسيا اليوم، التقط الفيديو في قاعة فندق كورنثيا لندن، وهو أحد أفخم فنادق العاصمة البريطانية.

 

 

وكان برفقة رئيس الوزراء الكندي زوجته صوفي جريجوار، وأعضاء الوفد الكندي الذين حضروا للمشاركة في الجنازة.

ووصف المنتقدون ما قام به ترودو بغير اللائق والمحرج، ورد متحدث باسم مكتبه على الواقعة، موضحا أن ترودو انضم إلى تجمع صغير من أعضاء الوفد الكندي، لتقاسم التحية على حياة وخدمة "جلالة الملكة".

 


كندا

الملكة اليزابيث

جاستن ترودو

مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

ابنة الملكة إليزابيث

ملكة بريطانيا

ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا

ملوك بريطانيا

سبب وفاة الملكة إليزابيث

سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الدول التي تحكمها ملكة بريطانيا

الملك تشارلز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة