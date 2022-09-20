اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:24 م
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رئيس مجلس الدولة يستقبل نائب رئيس المحكمة العليا بعمان لبحث سبل التعاون

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:40 م
رئيس مجلس الدولة يستقبل نائب رئيس المحكمة العليا بعمان لبحث سبل التعاون رئيس مجلس الدولة يستقبل نائب رئيس المحكمة العليا بعمان
كتب - أحمد عبد الهادي

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استقبل المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، القاضي المختار بن عبد الله بن عيسي الحارثي نائب رئيس مجلس المحكمة العليا بسلطنة عمان والوفد المرافق لفضيلته.  
 
وتاتي هذه الزيارة ضمن سبل تعزيز العلاقة بين الجانبين، والاستفادة من خبرات مجلس الدولة المصري في مجال الفتوى والقضاء الاداري.
 
 
وأعرب القاضي المختار بن عبد الله بن عيسي الحارثي، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، وأثنى علي التعاون المتميز بين مجلس الدولة المصري والمحكمة العليا بسلطنة عمان والذي يعد امتدادًا وتأكيدًا للعلاقات الاخوية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان.
 
 
 

مجلس الدولة

سلطنة عمان

المحكمة العليا

عمان

المستشار عادل فهيم عزب




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