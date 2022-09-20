خطوات بسيطة للمحافظة على صحة قلبك

كتبت نهير عبد النبى

مع التقدم فى العمر قد نتعرض لمشاكل صحية عديدة وخصوصا الأمراض المزمنة مثل مرض السكر والقلب والضغط، ويعتبر مرض القلب من أخطر الامراض التى قد نتعرض لها، لذلك يجب أن تحافظ على صحة قلبك وتحميه من المشاكل التى قد يتعرض لها.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض النصائح التى تحافظ على صحة قلبك ومنها:

- مارس عادات صحية جيدة للأسنان

مارس عادات صحية جيدة للأسنان خاصة تنظيف أسنانك بالخيط يوميًا، تعد صحة الأسنان مؤشرًا جيدًا على الصحة العامة، بما في ذلك القلب لأن أولئك الذين يعانون من أمراض اللثة غالبًا ما يكون لديهم نفس عوامل الخطر لأمراض القلب.

ويجرى العلماء المزيد من الدراسات حول هذه المشكلة، لكن العديد منها أظهر أن البكتيريا الموجودة في الفم والتي تشارك في تطور أمراض اللثة يمكن أن تنتقل إلى مجرى الدم وتسبب ارتفاعًا في بروتين سي التفاعلي، وهو علامة على التهاب الأوعية الدموية، وقد تؤدي هذه التغييرات بدورها إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- الحصول على قسط كاف من النوم

النوم جزء أساسي من الحفاظ على صحة قلبك، إذا كنت لا تنام بما يكفي ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بغض النظر عن عمرك أو العادات الصحية الأخرى.

اجعل النوم أولوية، احصل على من 7 إلى 8 ساعات من النوم معظم الليالي. إذا كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم ، فيجب أن تعالج لأن هذه الحالة مرتبطة بأمراض القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

- لا تجلس لفترة طويلة

فى السنوات الأخيرة أشارت الأبحاث إلى أن البقاء جالسًا لفترات طويلة من الوقت يضر بصحتك بغض النظر عن مقدار التمرين الذي تمارسه.

- تجنب التدخين السلبي

تشير الدراسات إلى أن خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد بنسبة 25 إلى 30% للأشخاص الذين يتعرضون للتدخين السلبي في المنزل أو العمل، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية يساهم التعرض لدخان التبغ في نحو 34000 حالة وفاة مبكرة بأمراض القلب و7300 حالة وفاة بسرطان الرئة كل عام، كما أن غير المدخنين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب عند تعرضهم للتدخين السلبي. وذلك لأن المواد الكيميائية المنبعثة من دخان السجائر تعزز تطور تراكم الترسبات في الشرايين.