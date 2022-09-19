5 طرق يمكنك من خلالها منع كل أنواع السرطان ..الإقلاع عن التدخين الأبرز

كتبت ميرفت رشاد

لا يزال السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة ، بعد أمراض القلب ، ولكن على الرغم من الإحصائيات القاتمة ، فإنه لم يعد حكماً بالإعدام في كثير من الحالات نتيجة نجاح العلاجات والاكتشاف المبكر، هناك أكثر من 100 نوع مختلف من السرطان وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة للوقاية من المرض ، إلا أن هناك خيارات وتدابير تتعلق بنمط الحياة يجب اتخاذها للمساعدة في تقليل المخاطر بشكل كبير، هناك خمس طرق للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بالسرطان ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



الكشف المبكر عن السرطان الاكتشاف المبكر يمكن أن ينقذ حياتك، الاستفادة من التكنولوجيا مثل فحوصات السرطان مثل اختبار الكشف المبكر عن السرطان المتعدد يمكن أن يساعدك في اكتشاف السرطان مبكرًا ، مما يقلل من مخاطر الوفاة بسببه.



تعرف على تاريخ عائلتك هل السرطان يسري في عائلتك؟ إذا كان الجواب" نعم "، شارك هذه المعلومات مع طبيبك، إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بالسرطان ، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة به ، وعليك إجراء فحوصات واختبارات السرطان .



تجنب الكحول تجنب تناول الكحول يمكن أن يقلل من المخاطر"، عندما تشرب مشروبًا كحوليًا ، يزداد خطر إصابتك بالسرطان بعدة طرق، ويمكن أن يؤثر على هرمونات مثل الإستروجين المسؤول عن نمو الخلايا ، وقدرتك على امتصاص العناصر الغذائية ،يحتوي الكحول على مادة تسمى (ethanol) تتحلل إلى مادة مسرطنة .



أضف المزيد من الأطعمة الطبيعية يمكن لبعض الأطعمة أن تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، حاول تجنب أو تقليل اللحوم المصنعة والأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من السكر والكربوهيدرات التي توجد غالبًا في المخبوزات .