5 طرق يمكنك من خلالها منع كل أنواع السرطان ..الإقلاع عن التدخين الأبرز

لا يزال السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة ، بعد أمراض القلب ، ولكن على الرغم من الإحصائيات القاتمة ، فإنه لم يعد حكماً بالإعدام في كثير من الحالات نتيجة نجاح العلاجات والاكتشاف المبكر، هناك أكثر من 100 نوع مختلف من السرطان وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة للوقاية من المرض ، إلا أن هناك خيارات وتدابير تتعلق بنمط الحياة يجب اتخاذها للمساعدة في تقليل المخاطر بشكل كبير، هناك خمس طرق للمساعدة في تقليل فرص الإصابة بالسرطان، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
5 طرق يمكنك من خلالها منع كل أنواع السرطان ..الإقلاع عن التدخين الأبرزالإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:00 ص
السرطان-صورة ارشيفية
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