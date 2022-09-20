"حديث القرآن عن الأمن".. فى الأسبوع الثقافى للأوقاف بـ7 محافظات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق، فعاليات اليوم الثانى للأسبوع الثقافى الثامن فى 7 محافظات، تحت عنوان: "حديث القرآن عن الأمن"، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

ففى مديرية أوقاف قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدى عمر، حاضر فيه الدكتور محمد محمود حسن مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بقنا، والدكتور محمد صلاح محمد مدرس الحديث بجامعة الأزهر، وقدم له الشيخ عمر الطيب عبد الراضى إمام وخطيب المسجد، والقارئ الشيخ محمد سيف البنا قارئًا، والمبتهل الشيخ علاء أحمد السويسة مبتهلًا، بحضور الدكتور ماهر على جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة.

وفى مديرية أوقاف المنيا أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد صلاح الدين، حاضر فيه الدكتور عمر خليفة محمد مدير الدعوة، والدكتور أحمد عزمى عيداروس مدير العلاقات العامة بالمديرية، وقدم له الشيخ أحمد شعراوى توفيق إمام المسجد، والقارئ الشيخ عبدالناصر محروس قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد زهنى عبدالحى مبتهلًا.

وفى مديرية أوقاف المنوفية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الأنصارى بشبين الكوم، حاضر فيه أ.د نجاح البياع أستاذ الثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، والشيخ مهدى عبدالقادر عبدربه مدير إدارة أوقاف شبين الكوم، والقارئ الشيخ محمود العيسوى قارئًا، والمبتهل الشيخ محمود طه أبو راسى مبتهلًا.

وفى مديرية أوقاف دمياط أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الرحمة براس البر، حاضر فيه أ.د محمد نصر اللبان عميد كلية الدراسات الإسلامية بدمياط، والشيخ جمال عطية محمود مدير إدارة دمياط، وقدم له الشيخ حسن الفيومى إمام المسجد، والقارئ الشيخ محمد عثمان قارئًا ومبتهلًا.

وفى مديرية أوقاف البحيرة أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد ناصر بدمنهور، حاضر فيه أ.د شعبان عبد اللاه السيد الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بدسوق، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة، والقارئ الشيخ السعيد محمد أبو المكارم قارئًا، والمبتهل الشيخ عيد إسماعيل هواش مبتهلًا.

وفى مديرية أوقاف الشرقية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد زاد الميعاد بالحى العاشر مدينة العاشر من رمضان، حاضر فيه أ.د شعبان كفافى عميد كلية اللغة العربية الأسبق وعميد المركز الثقافى الإسلامى بفاقوس، والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية، والقارئ الشيخ مصطفى هجرس قارئًا، والمبتهل الشيخ إبراهيم محمد سالم مبتهلًا، بحضور الشيخ أحمد حسن مدير الإدارة.