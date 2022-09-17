الأوقاف تبدأ الأسبوع الثقافى التاسع فى 6 محافظات اليوم

كتب على عبد الرحمن

ينطلق اليوم السبت 17 سبتمبر، وحتى الأربعاء 21 سبتمبر الجارى، الأسبوع الثقافى التاسع فى 6 محافظات، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف، للتوسع فى الأنشطة الدعوية والتثقيفية بالمساجد.

وأطلقت وزارة الأوقاف برنامج الدروس المنهجية عقب صلاة المغرب بثمانمائة مسجد يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية، وقد شهدت الدروس المنهجية حرص جمهور المساجد على حضورها فى اليوم الثانى لانطلاقها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.

وانطلقت فعاليات اليوم الثانى للأسبوع الثقافى الثامن فى 7 محافظات الثلاثاء الماضى، تحت عنوان: " الصدق فى الأقوال والأفعال والأحوال" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، ففى مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد عباد الرحمن بزهراء المعادى مديرية أوقاف القاهرة، حاضر فيه الدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين سابقًا، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقدم له عماد عطية المذيع بالتليفزيون المصري، والقارئ الشيخ سامح زينة قارئًا، والمبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن مبتهلًا، بحضور الدكتور ياسر معروف مدير إدارة المعادي، والدكتور عبدالله عبدالفتاح مفتش الإدارة، والشيخ علاء صقر مفتش الإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.