تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف مواطنين وانتحال صفة ضباط بمصر القديمة لـ17 أكتوبر

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف مواطنين بالإكراه بغرض سرقتهما، وانتحال صفة ضباط شرطة بدار السلام، إلى جلسة 17 أكتوبر؛ للاطلاع والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي وأمانة سر أحمد صبحي ومحمد فاروق.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9598/ 304 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1911 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجني عليهما، وذلك بأن قاموا بإيهام المجني عليه الأول بشراء سيارة واتفقوا معه على مكان وموعد محدد وحال ذلك قاموا باقتيادهما داخل السيارة "ميكروباص"، عنوة حال إدعائهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة، وإحراز المتهم الأول سلاح ناري وتمكنوا بتلك الوسيلة بإقصاء المجني عليهما عن أعين الناس.

كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا بالإكراه مبلغ مالي والمملوك للمجني عليه، حال اقترافهم للجريمة محل الاتهام الأول وأشهر المتهم الأول سلاح ناري في وجههما فتمكنوا من تلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المبلغ المالي على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قبضوا على المجني عليهما، بأن اتصفوا بصفة كاذبة بأنهم ضباط وأمناء شرطة واحتجزوهم بداخل السيارة "ميكروباص"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.