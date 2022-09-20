انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات بالكلور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينه طوخ، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20/9/2022 وحتى الساعة، الواحدة منتصف الليل.



وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.



وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.