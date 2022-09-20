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انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات بالكلور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:31 ص
انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات بالكلور انقطاع المياه
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينه طوخ، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20/9/2022 وحتى الساعة، الواحدة منتصف الليل.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


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