انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات بالكلور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينه طوخ، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20/9/2022 وحتى الساعة، الواحدة منتصف الليل.
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.
وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات بالكلورالثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:31 ص
انقطاع المياه
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة، انقطاع المياه عن مدينه طوخ، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20/9/2022 وحتى الساعة، الواحدة منتصف الليل.
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