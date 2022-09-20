المشدد 7 سنوات لـ3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهم فى القضية رقم 9311 لسنة 2021 جنايات مركز بلبيس لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام المنقضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة بقيام "ماجد م ف" و"أحمد م م" و"أحمد ع م" بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من جوهر مخدر الحشيش، وبندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت محبوسين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.