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القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 10 آلاف قرص مخدر داخل سيارة بالوايلى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:59 م
القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 10 آلاف قرص مخدر داخل سيارة بالوايلى حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على  3 عاطلين اثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم 10 آلاف قرص مخدر قبل بيعها على عملائهم بمنطقة الوايلى وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الوايلى، بحيازة 3 اشخاص موادا مخدرة داخل سيارة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتم ضبطهم، وبالكشف الجنائى عليهم تبين لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") كما عثر بحوزتهم (10 آلاف قرص مخدرة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وتم اقتيادهم لقسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.


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