القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 10 آلاف قرص مخدر داخل سيارة بالوايلى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على 3 عاطلين اثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم 10 آلاف قرص مخدر قبل بيعها على عملائهم بمنطقة الوايلى وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط قسم شرطة الوايلى، بحيازة 3 اشخاص موادا مخدرة داخل سيارة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتم ضبطهم، وبالكشف الجنائى عليهم تبين لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – القليوبية") كما عثر بحوزتهم (10 آلاف قرص مخدرة – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) وتم اقتيادهم لقسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.