الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض تقرر إنشاء 3 دوائر جديدة

إبراهيم قاسم- أحمد إسماعيل

شهدت اليوم قاعة عبد العزيز باشا فهمى بديوان محكمة النقض إنعقاد الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض برئاسة القاضى الجليل محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقد بدأت الجمعية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والوقوف حدداً على أرواح قضاة المحكمة الذين إختارهم الله سبحانة وتعالى إلى جواره فى عليين، ثم ألقى سيادتة كلمتة التى هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورؤساء الهيئات القضائية ونواب وقضاة المحكمة وقضاة مصر بالعام القضائى الجديد.

وقال المستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، إن الجمعية شهدت توزيع العمل للعام القضائى الجديد 2022/2023 الذى تضمن إنشاء ثلاثة دوائر جديدة ( دائرة مدنية – دائرة إيجارات – دائرة عمالية) لسرعة الفصل فى الطعون كما قامت الجمعية العمومية بتفويض معالى القاضى محمد عيد محجوب فى إدارة المسائل الواردة بالمادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1973 المعدل.

كما رحب بالحضور متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد وأكد سيادته على إرساء قواعد العدالة الناجزة توافقاً مع سياسة الدولة و منهجها وكأحد مقومات وركائز البنية الأساسية للمجتمع المصرى وصولاً لجمهورية جديدة.