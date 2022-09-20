التعليم تكشف تفاصيل تطبيق اليوم الرياضى بالمدارس.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه يمكن للمدارس الخاصة الاسترشاد بتجربة اليوم الرياضى وتطبيقها على أربعة مراحل:

- المرحلة الأولى بداية شهر أكتوبر 2022 نسبة 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الثانية بداية شهر ديشمبر 2022 بنسبة 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الثالثة بداية الفصل الدراسي الثاني 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الرابعة بداية شهر أبريل 2023 بنسبة 25% من اجمالي مدارس الإدارة التعليمية.

وأكدت على مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار النسب المشار إليها ويتم اختيار المدارس لتكون ممثلة في جميع مناطق الإدارة وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة ودون التأثير على خطة توزيع المنهج.

وأوضحت أنه يتم تقسيم طلاب نفس الصف في حالة ارتفاع كثافة الطلاب بالصف بين ممارسة النشاط الرياضي والفني والعلمي طوال اليوم المخصص لذلك والتعاون مع مجال الأمناء الأباء والمعلمين لتوفير الأدوات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة وتنظيم المسابقات وتوزيع الهدايا العينية على الطلاب المتميزين والمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين منهم.

وشددت على تنظيم زيارات ميدانية للمدارس الداعمة من قبل باقي مديري مدارس الإدارة للاستفادة مما تم تنفيذه ومعالجة السلبيات التي قد تظهر أثناء التطبيق الفعي وتفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس والاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكيد من تزويدها بالشبكات اللاسلكية والسلكية.

وأكدت على إتخذا إجراءات صيانة وتزويد وتحديث كافة أجهزة الحاسوب الكمبيوتر بالبرامج الحديثة والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وتحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية لإتاحتها للطلاب.

وأشارت إلى أنه يتم تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية أو فترتين لمادة اللغة العربية فقط والفترة تعادل حصتين دراسيتين لعرض المادة التعليمية من خلال السبورة الذكية أو الداتا شو أو أجهزة الكمبيوتر لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب ويخصص باقي النمصاب المقرر لحصص الماجدة لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته وإتاحة المادة العلمية من خلال مسئول التطوير التكنولوجي وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب لتمكينهم من متابعتها بالمنزل وعلى ذلك سيكون هناك وقت كاف.