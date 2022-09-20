التعليم تحذر من استخدام خرائط غير معتمدة بالمدارس.. و26 إجراء استعدادا للدراسة

كتب محمود طه حسين

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، الكتاب الدوري الخاص بتنظيم العام الدراسي الجديد، حيث تضمن الكتاب الدورى 26 إجراء.

ووجه الوزير، ببذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال إذاعة الأغاني الوطنية والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة، (مثل: علمونا في مدرستنا، قم للمعلم.

وطالب الوزير، بضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية، والخاصة، والدولية، وضرورة الالتزام بأن تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء.

ودعا الوزير، إلى تنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية، ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب بعضهم البعض، أو بين المعلمين والطلاب، وتفعيل دور الإخصالي: (النفسي، والاجتماعي) في التصدي لهذه الممارسات بين الطلاب، ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية، والتعليمية، والصحية، والنفسية.

وشدد على التأكيد على الالتزام بأحكام القرار الوزاري الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، ومتابعة المدارس لتنفيذه، وحظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي، والالتزام بالزي المدرسي الموحد، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها، والتزام المعلمين بالملابس التي تليق بمكانتهم؛ باعتبارهم قدوة يحتذى بها، والالتزام بأحكام الكتاب الدوري رقم (۱۲) لسنة 2018، بشأن استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية القانونية، والكثافات المقررة، وتدريس المواد القومية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لذلك.

وطالب الوزير بعدم الإدلاء بأية تصريحات إعلامية تخاطب الرأي العام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والمعنية بالوزارة، ومتابعة التزام كافة المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة؛ بما يضمن الحفاظ على سلامة أبنائنا ومتابعة التزام المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) بالرسوم الدراسية.