الإمارات وباراجواي تؤكدان أهمية دعم الجهود لتوفير مستقبل أفضل للشعوب

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أكدت الإمارات وباراجواي أهمية دعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس باراجواي ماريو عبده بينيتز رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، والوفد البرلماني المرافق له، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى باراجواي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارت.



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما وشعبيهما ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات، مع التأكيد على أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين الدولتين من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام، إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأكد رئيس باراجواي أهمية دور البرلمانات في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى وجود فرص واسعة ومشتركة للتعاون في المجالات كافة.



من جانبه، أكد غباش حرص الإمارات على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش، منوها بتطور العلاقات الثنائية بين الإمارات وباراجواي.



وأوضح أن زيارة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى باراجواي بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.