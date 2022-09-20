الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من موجة غضب عالمية فى الشتاء المقبل

كتب سمير حسنى

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من موجة غضب عالمية فى الشتاء المقبل.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من سيناريوهات كارثية تنتظر العالم في الشتاء، قائلاً في كلمته الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العالم بات في ورطة كبيرة بسبب الانقسامات التي تزداد عمقا في ظل نقص حاد في الامدادات الغذائية ، والمرشحة للتفاقم في العام المقبل ما لم يستقر سوق الأسمدة.

وكان قد دعا جوتيريش إلى تعزيز التضامن الدولي بغرض التصدي لمجموعة كبيرة من التحديات العالمية من تغير المناخ والانقسام الجيوسياسي إلى تعميق التفاوتات والصراعات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "جوتيريش" ـ خلال مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة قبيل الأسبوع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة ـ إننا بحاجة إلى تغيير المسار، هدفي هو أن أوضح بجلاء أننا بحاجة إلى التعاون والحوار، غير أن الانقسامات الجيوسياسية الرهيبة الحالية لا تسمح بحدوث ذلك".