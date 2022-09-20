أسوان تنفذ المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بعنوان "حقك تنظمى"

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت مديرية الصحة بأسوان المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بعنوان "حقك تنظمى"، والتى من المقرر أن تشمل مركزى أسوان ودراو ومنطقة إدفو شرق، وتستمر حتى 22 سبتمبر الجارى.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة أنه تنفيذاً لتعليمات وزير الصحة خالد عبد الغفار، وأيضاً محافظ أسوان فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للحملة التنشيطية فى الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر الماضى، وذلك بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة ومنطقة إدفو غرب، وتستكمل بتنفيذ المرحلة الثانية الجارية حالياً لتغطى جميع المراكز والمدن.

وأشار إلى أن الحملة التنشيطية تهدف إلى تقديم كل أوجه الرعاية الصحية والتوعوية للسيدات من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من أجل الارتقاء بالصحة العامة ورفع الوعى الصحى والتثقيفى بهذا الموضوع الحيوى وأثره على صحة الأم والطفل وذلك بهدف خلق جيل صحى يحظى بكل أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية المتكاملة.