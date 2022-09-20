أحد أهالى قرية شهداء بحر البقر بالشرقية: حياة كريمة طوق نجاة لقريتنا

الشرقية- فتحية الديب

"حياة كريمة طوق نجاة للقرى المحرومة من كل الخدمات" بهذة الكلمات سرد "مجدى أبو زيد" معلم أول رياضيايات من أبناء قرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، الخدمات التنموية التى قدمتها مؤسسة حياة كريمة بقريته، قائلا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة حياة كريمة، والتى تعتبر طوق نجاة لقريتنا وكل القرى الفقيرة والمحرومة من الخدمات، وقريتنا بفضل حياة كريمة عمتها كل الخدمات من صرف صحى ومدارس وطرق وغاز، وشهدت نقلة غير مسبوقة فى تاريخ قريتنا.

وفى سياق متصل لليوم الرابع على التوالى، تواصل فعاليات مبادرة القافلة التنموية الشاملة "أنت الحياة" والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة، وذلك فى ثانى محطاتها بقرية شهداء بحر البقر 2 التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتستمر الفعاليات على مدار ستة أيام بداية من 17 سبتمبر الجارى، وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجارى، ويشرف عليها سعيد عباس، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة، بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية وبمشاركة كل الفئات من أبناء القرية من الأطفال والشباب وكبار السن والمرأة الريفية.

وتمت مواصلة تنظيم قوافل طبية وثقافية وفنية وورش عمل لإكساب أبناء القرية المهارات المختلفة في الحرف اليدوية، وندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتدخين والزواج المبكر والحمل المتكرر، كما تتضمن المبادرة عقد ملتقى توظيفي تشارك فيه 9 شركات، لتوفير 500 فرصة عمل للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة،كما تضمنت المبادرة عروض ترفيهية للاطفال وورش عمل للسيدات تشمل ورش للرسم علي الخشب ،و القماش ، والزجاج المعشق، وصناعة منتجات الصابون.

وقال المهندس سامى معجل، رئيس مجلس مدينة الحسينية إن قرية شهداء بحر البقر هي إحدى قرى مركز الحسينية ويبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة، وتضم 37 تابعا، وجارى تطويرها فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري ورفع المعاناة عن المواطنين به، حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمعات خدمية زراعية وبيطرية والمركز التكنولوجي، وإنشاء 5 محطات رفع وطرد وشبكة انحدار للصرف الصحى، ومد شبكات مياه جديدة بطول 8 كيلو و700 متر، والانتهاء من بناء رافع مياه شرب، ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب ومدرسة بحر البقر الثانوية وبناء مدرسة بحر البقر الابتدائية، والانتهاء من إنشاء 3 كبارى، ووحدة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.