8 نصائح للوقاية من صداع الصيف

كتبت ميرفت رشاد

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصداع النصفى أكثر عرضة للإصابة بالصداع خلال فصل الصيف، حبث إن التعرض للأضواء الساطعة ودرجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يطور نوبات الصداع، بسبب الجفاف ونقص التغذية.

ويتفاقم الصداع أيضا إذا كنت محرومًا من النوم أو إذا تخطيت وجبات الطعام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدى التمارين البدنية الشاقة فى الطقس الحار والرطب أيضًا إلى الصداع، وفى التقرير التالى، نقدم بعض النصائح لتجنب الإصابة بصداع الصيف، وفقا لما نشره موقع food.ndtv.

الممارسات الغذائية الجيدة لتجنب صداع الصيف

1. اشرب كمية كافية من الماء، ما بين 3 إلى 3.5 لترات فى اليوم.

2. إضافة المشروبات الباردة مثل عصير البطيخ وماء جوز الهند فى نظامنا الغذائى اليومى.

3. تناول الكافيين باعتدال.

4. إضافة الفاكهة الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز والأناناس والبطيخ والمشمش في النظام الغذائي الصيفي.

5. يمكن أن تؤدي إضافة الزبادي واللبن إلى نظامك الغذائي الصيفي إلى منع الصداع بشكل فعال.

6. اضف بذور الكتان إلى نظامك الغذائي الصيفي لأن هذه البذور غنية بشكل لا يصدق بالمغنيسيوم يحتوي جزء 100 جم من بذور الكتان على 392 مجم من المغنيسيوم (حسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية).

7. الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يقال إنها تخفف الصداع.

8. المكملات الغذائية: إذا كان الصداع يتكرر كثيرًا، فقد تفكر في تناول مكملات الفيتامينات المتعددة والحديد والمغنيسيوم، لكن لا ينبغي تناولها إلا بعد استشارة الطبيب.