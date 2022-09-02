ندوة للتعريف بالتأمين الصحى الشامل بـ"المرشدين السياحيين" فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عقد فرع الأقصر للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فعاليات ندوة تثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بمقر جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، وذلك لشرح اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018، وفى حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المرشدين السياحيين، وتحت شعار "التأمين الصحى الشامل حلم لكل المصريين" وفى إطار خطة التثقيف والتوعية المجتمعية والتعريف بنظام التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.

وخلال الندوة قال رأفت صادق بإدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسى بالفرع، إن قانون التأمين الصحى الشامل هو قانون إلزامى على جميع المواطنين يتم تطبيقه على مراحل بمحافظات الجمهورية، وتم إختيار الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى بعد محافظة بورسعيد تطبيقه ثم محافظة الإسماعيلية، تمهيداً للانتهاء من باقى محافظات المرحلة الأولى، حيث تولى القيادة السياسية إهتماماً بالغاً بالمشروع لما يحققه من عدالة اجتماعية للمواطنين، ووجه رسالة إلى المواطنين الغير مسجلين بالمنظومة ناشدهم فيها بضرورة الانضمام للتأمين الصحى الشامل، والتسجيل فى أقرب وحدة صحية أو مركز طبى للمنتفع وتقديم الأوراق اللازمة لاستخراج بطاقة طب الأسرة وفتح الملف الطبى، وذلك للحصول على الخدمات الصحية والعلاجية والإستفادة منها والتى توفرها الرعاية الصحية وتقدم لكل أفراد الأسرة، ومن ثم العرض على التخصصات الطبية المختلفة وعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم، كما يحق للمواطن اختيار مكان الخدمة بمستشفيات الهيئة حسب رغبة المريض وفقا للقانون.

وأكد رأفت صادق خلال الندوة، أنه من حق كل مواطن داخل محافظة الأقصر الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة دون التفرقة بين أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن المنظومة واجهت العديد من الصعوبات فى بداية التطبيق منها عدم إلمام المواطن بكيفية التسجيل واستخراج كارنيه طب الأسرة، إلا أن الحملات التثقيفية والتوعوية لهيئة التأمين الصحى الشامل بالقرى والنجوع ساهمت بشكل كبير، واستطاعت أن توجه المواطن بطريقة صحيحة إلى الإجراءات التى يتم إتباعها للحصول على الخدمات الصحية.

كما ناشد أصحاب المهن الحرة بسرعة تسديد الإشتراكات ضماناً لإستمرارية الحصول على الخدمة، وذلك طبقاً للقانون مع التزام الدولة بإعفاء الغير قادرين من الإشتراكات مع إمكانية حصول المغتربين على الخدمة عن طريق التوجه إلى إدارة المستفيدين بالفرع، لاستخراج استمارة تسجيل المغتربين واستيفاء الشروط الاوراق المطلوبة لعمل كارنيه طب الأسرة، وقال إن الهدف من الندوات التثقيفية التى تجوب القرى والمدن بالمحافظة هو التعريف بخطوات الحصول على الخدمة الصحية داخل المنظومة وتذليل العقبات أمام المنتفعين والاستماع إلى شكاوى ومقترحات المواطنين عن نظام التأمين الصحى الشامل والتواصل مع الإدارات المعنية بالفرع لتذليل العقبات.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على الشكاوى والمقترحات عن التأمين الصحى الشامل داخل مستشفيات ووحدات طب الأسرة، مطالبين بالقضاء على طوابير الزحام بمراكز طب الأسرة داخل مدينة الأقصر، بالإضافة إلى صعوبة الحجز عبر الخط الساخن 15344 بسبب العطل المتكرر ورفض مراكز طب الأسرة عدم تقديم الخدمة دون الحجز، مما يتسبب فى تأخر مواعيد الحجز فى بعض الأحيان لأكثر من أسبوع، كما طالبوا بتوفير أكثر من تخصص داخل مراكز طب الأسرة لتخفيف معاناة المواطن داخل المستشفيات وتيسيراً عليه للحصول على الخدمات الطبية.

وجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتى ضمن عدد من الندوات التثقيفية التى يعقدها الفرع بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات العمالية خلال الأسابيع القادمة، وبناء على توجيهات حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، وإشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.