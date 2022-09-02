"رياضة الأقصر" تعلن انعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب طفنيس بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف صلاح رشوان مدير مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال عضوية مجالس الإدارة، وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التى بها بند انتخاب أو استكمال.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بناء عليه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب طفنيس التابع لإدارة شباب مدينة إسنا، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال عضوية مجالس الإدارة، وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التى بها بند انتخاب أو استكمال، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا بقيادة صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وبغدادى محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعبد الرازق محمود شحاتة مدير إدارة الشئون القانونية، وبإشراف من إدارة شباب إسنا، وعبد الرؤوف محمد على مدير إدارة شباب اسنا رئيس اللجنة، وعضوية كلا من حسن كشك وأحمد إبراهيم سيد ودعاء عبد الصبور عبد الرحيم أعضاء لجنة الإشراف.

وأكد صلاح رشوان مدير مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه تم ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال عضوية مجالس الإدارة وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب، والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التى بها بند انتخاب أو استكمال.



شباب ورياضة الأقصر تعلن إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب طفنيس



إنعقاد الجمعية العمومية بمركز شباب طفنيس بإسنا