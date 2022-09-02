من فقدان الوزن إلى نمو الشعر.. 5 مزايا تجعل بذور اليقطين وجبة صحية

كتبت إيناس البنا

فى السنوات القليلة الماضية أصبحت بذور اليقطين شائعة بشكل متزايد كغذاء صحى، هذه البذور الصالحة للأكل التى تكون مسطحة وبيضاوية الشكل يتم تحميصها بشكل عام ثم استهلاكها.

وفقا لموقع healthshots، بذور اليقطين غنية جدًا بالعناصر الغذائية، فهى تحتوى على المغنيسيوم والنحاس والبروتين والزنك، علاوة على ذلك فهى أيضًا مصدر غنى بالأحماض الدهنية الأساسية التى تساعد فى الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم.

الفوائد المختلفة لبذور اليقطين:



1. يساعد على تنظيم نسبة السكر فى الدم

تشير الأبحاث إلى أن تناول بذور اليقطين بانتظام مع بذر الكتان يمكن أن يساعد الناس على منع المضاعفات المرتبطة بمرض السكرى، بما فى ذلك ارتفاع مستويات الكوليسترول والسكر فى الدم، ذلك لأن هذه البذور لها خصائص سكر الدم، ما يؤدى إلى خفض مستويات السكر فى الجسم، ويساعد ذلك على التحكم في مستويات السكر في الدم.

2. يساعد قلبك

بذور اليقطين غنية بالدهون الصحية والألياف ومضادات الأكسدة المختلفة التى تجعلها غذاء مثالى لقلبك، إلى جانب ذلك تحتوى بذور اليقطين على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمغنيسيوم التى تساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

3 . يعزز النوم السليم

لا يدرك الكثيرون أن بذور اليقطين تحتوي على مادة السيروتونين ، وهي مادة كيميائية عصبية ، والتي تسمى أيضًا حبوب النوم الطبيعية. تحتوي هذه البذور أيضًا على نسبة عالية من التربتوفان ، وهو حمض أميني يقوم بعد ذلك بتحويل السيروتونين في الجسم ، بحيث تستمتع بنوم عميق.

4. يساعد في نمو الشعر

بذور اليقطين هى مصدر قوى للعناصر الغذائية، تحتوى علىcucurbitacin ، وهو حمض أميني مفيد لنمو الشعر، بصرف النظر عن هذا، تحتوي بذور اليقطين أيضًا على فيتامين سي، والذي نعلم بالفعل أنه يعمل بشكل جيد للغاية مع خصلات شعرك.

5. يسرع من فقدان الوزن

بشكل عام في المساء نميل إلى التخلي عن عاداتنا الغذائية الصحية، لكن لا تقلق، فإن بذور اليقطين ستكون منقذك، إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فتأكد من استهلاك هذه البذور لتبقى مشبعة لفترة أطول من الوقت، علاوة على ذلك، فهي مليئة بالألياف، لذلك لن تفرط فى أى شىء غير صحى.